Погодные рекорды Молдовы 26 марта

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 26 марта на территории Молдовы зарегистрировали более двух десятилетий назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1994 году в этот день воздух прогрелся до отметки +25,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 26 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1957 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -6,2 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 31,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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