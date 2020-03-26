Погодные рекорды Молдовы 26 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 26 марта на территории Молдовы зарегистрировали более двух десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1994 году в этот день воздух прогрелся до отметки +25,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 26 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1957 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -6,2 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 31,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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