Самый точный прогноз погоды: снова тепло, вернется ли похолодание

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. В четверг, 26 марта, в Молдове будет малооблачно. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +12 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -3 до +2 градусов.
Примерно такая же погода сохранится и в последующие дни. В пятницу потеплеет примерно на градус - до +13, +18 днем, а с 28 по 30 марта в дневные часы синоптики обещают от +14 до +19. Затем ожидается небольшое похолодание. Так, 1 апреля воздух прогреется до +5, +10.
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Вместе с тем в Молдове до конца месяца продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность.
Праздники и народные приметы
Раньше верили, если 26 марта туман, то лето будет ненастным. Солнечный день считали приметой будущего хорошего урожая зерновых. Северный ветер подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными.
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