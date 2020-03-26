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Весна в дендрарии

Самый точный прогноз погоды: снова тепло, вернется ли похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1059)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200326/29658489/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-snova-teplo-vernetsya-li-pokholodanie.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. В четверг, 26 марта, в Молдове будет малооблачно. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +12 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -3 до +2 градусов.

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© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Примерно такая же погода сохранится и в последующие дни. В пятницу потеплеет примерно на градус - до +13, +18 днем, а с 28 по 30 марта в дневные часы синоптики обещают от +14 до +19. Затем ожидается небольшое похолодание. Так, 1 апреля воздух прогреется до +5, +10.

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Вместе с тем в Молдове до конца месяца продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность.

Праздники и народные приметы

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Миронова: прошедшая зима в Молдове была самой теплой за весь срок наблюдений
В русской православной церкви 26 марта почитают память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры. Оставил после себя множество литературных трудов, посвященных богословию.

Раньше верили, если 26 марта туман, то лето будет ненастным. Солнечный день считали приметой будущего хорошего урожая зерновых. Северный ветер подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными.

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Тема:
Погода в Молдове (1059)

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