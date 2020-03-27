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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 27 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1059)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200327/29670125/pogodnye-rekordy-moldovy-27-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Наиболее теплым 27 марта на территории Молдовы было 48 лет назад.

Здание ООН
© CC0 / Pixabay / jensjunge
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +22,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 27 марта на территории Молдовы зафиксирован 1957 в году. Тогда столбики термометров в Молдове показали - 6,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 28,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1059)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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