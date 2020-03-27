Самый точный прогноз погоды: надвигается похолодание

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КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В пятницу, 27 марта, в Молдове ожидается малооблачная погода. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +14 до +17 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +1 до +4 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Праздники и народные приметы

На выходные синоптики обещают еще более высокие температуры в дневные часы. Так, в субботу, 28 марта, ожидается в среднем +15, +18, а на юге возможны кратковременные слабые дожди. В воскресенье, 29 марта, температурный режим не изменится, но уже без осадков. С начала следующей недели начнется похолодание. В понедельник, 30 марта, будет +10, +13, а во вторник, 31 марта, - всего +3, +6.

В православной церкви в этот день почитается память преподобного Венедикта Нурсийского, который был родоначальником западного монашеского движения и автором одного из важнейших уставов латинской традиции.

Считалось, что 27 марта нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова, так как можно привлечь несчастье. Люди верили, что если этот день выдался солнечным, то лето будет урожайным и теплым.

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