Самый точный прогноз погоды: надвигается похолодание

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В пятницу, 27 марта, в Молдове ожидается малооблачная погода. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +14 до +17 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +1 до +4 градусов.
Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.
Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью.
"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.
Праздники и народные приметы
В православной церкви в этот день почитается память преподобного Венедикта Нурсийского, который был родоначальником западного монашеского движения и автором одного из важнейших уставов латинской традиции.
Считалось, что 27 марта нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова, так как можно привлечь несчастье. Люди верили, что если этот день выдался солнечным, то лето будет урожайным и теплым.
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