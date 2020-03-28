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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Ясные выходные, а потом - похолодание: прогноз погоды в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1061)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200328/29679641/yasnye-vykhodnye-a-potom-pokholodanie-prognoz-pogody-v-moldove.html

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КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В субботу, 28 марта, в Молдове ожидается малооблачная погода.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +15 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +6 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. 

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

В воскресенье, 29 марта, температурный режим не изменится, осадков не ожидается. С начала следующей недели начнется похолодание. В понедельник, 30 марта, будет +10, +13, а во вторник, 31 марта, - всего +3, +6.

Праздники и народные приметы

На эту дату по народному календарю приходится Александров день. Праздник получил название в честь двух святых мучеников - тезок, которых поминают в этот день вместе с Агапием и еще пятью страстотерпцами, пострадавшими за веру в IV веке.

На Александра ждали прилета птиц — это предвещало долгое вешнее тепло. 

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар "волчьих свадеб". В этот период серые хищники становятся агрессивными и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.

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Тема:
Погода в Молдове (1061)

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Теги:
прогноз, Молдова, погода


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