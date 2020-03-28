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Погодные рекорды Молдовы 28 марта

© Sputnik / Валерий Шустов
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200328/29684681/pogodnye-rekordy-moldovy-28-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Наиболее теплое 28 марта на территории Молдовы было 48 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +22,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 28 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1957 году.

Тогда столбики термометров в Молдове показали -7 градусов.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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