Погодные рекорды Молдовы 28 марта

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Наиболее теплое 28 марта на территории Молдовы было 48 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +22,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 28 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1957 году.
Тогда столбики термометров в Молдове показали -7 градусов.
Таким образом разница между предельными значениями составила 29,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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