Последний погожий день - на Молдову надвигается похолодание

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КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В воскресенье, 29 марта, в Молдове ожидается малооблачная погода.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +15 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +6 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

А уже во вторник, 31 марта, температурный режим изменится, в ночные часы в центре и на севере Молдовы пройдут дожди и мокрый снег. Днем температура воздуха составит всего +3, +6.

Народные приметы

В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в 3 веке.

В народе говорили: "На Савина сани покинь, телегу подвинь". Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.

Также говорили: "Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права". На Савина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

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