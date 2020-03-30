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Самый точный прогноз погоды: сначала резкое похолодание, а потом потепление

© Sputnik / Eleonora Lisnic
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1062)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200330/29701080/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-snachala-rezkoe-pokholodanie-a-potom-poteplenie.html

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КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В понедельник, 30 марта, в Молдове ожидается переменная облачность, а на севере страны синоптики прогнозируют кратковременные слабые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +16 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +6 градусов.

Растения, покрытые инеем
© Sputnik / Osmatesco
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. 

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

В последующие сутки резко похолодает. Во вторник, 31 марта, синоптики обещают в среднем от +3 до +6. В центральных и южных районах страны вероятны кратковременные слабые дожди. В среду, 1 апреля, ожидается +5, +8, а в четверг, 2 апреля, - от +6 до +9. К концу рабочей недели будет уже +11, +14, а в воскресенье - от +13 до +16.

Праздники и народные приметы

В православной церкви в этот день почитали память святого Алексия.

Люди считали, что если 30 марта выпадает на понедельник, то нельзя собираться в дорогу, так как это сулит неудачу. Также верили, что если сплести в этот день сеть и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба будет хорошо ловиться. Если в этот день тепло, то год будет урожайным.

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Тема:
Погода в Молдове (1062)

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