Синоптики объявили "желтый код" метеопасности: ожидаются заморозки

Метеорологи выпустили новое предупреждение об опасности, которое будет действительно на протяжении нескольких дней.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Метеорологи объявили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории Молдовы. Об этом сообщили в понедельник в Государственной гидрометеорологической службе.

Предупреждение действительно с 31 марта по 2 апреля.

"В ночные и утренние часы 31 марта местами в северной части республики на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки интенсивностью -1, -3 градуса по Цельсию, a в период 1-2 апреля на большей части территории с интенсивностью -1, -6", - сказано в сообщении.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью.

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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

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