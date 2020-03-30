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Заморозки

Синоптики объявили "желтый код" метеопасности: ожидаются заморозки

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1064)
46701
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200330/29705930/sinoptiki-obyavili-zheltyy-kod-meteopasnosti-ozhidayutsya-zamorozki.html

Метеорологи выпустили новое предупреждение об опасности, которое будет действительно на протяжении нескольких дней.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Метеорологи объявили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории Молдовы. Об этом сообщили в понедельник в Государственной гидрометеорологической службе.

Предупреждение действительно с 31 марта по 2 апреля.

"В ночные и утренние часы 31 марта местами в северной части республики на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки интенсивностью -1, -3 градуса по Цельсию, a в период 1-2 апреля на большей части территории с интенсивностью -1, -6", - сказано в сообщении.

Растения, покрытые инеем
© Sputnik / Osmatesco
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. 

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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

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Тема:
Погода в Молдове (1064)

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