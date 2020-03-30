Синоптики объявили "желтый код" метеопасности: ожидаются заморозки

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Метеорологи объявили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории Молдовы. Об этом сообщили в понедельник в Государственной гидрометеорологической службе.
Предупреждение действительно с 31 марта по 2 апреля.
"В ночные и утренние часы 31 марта местами в северной части республики на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки интенсивностью -1, -3 градуса по Цельсию, a в период 1-2 апреля на большей части территории с интенсивностью -1, -6", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью.
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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.
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