Погодные рекорды Молдовы 31 марта

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Самый теплый день 31 марта на территории Молдовы наблюдался 73 года лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1947 году в этот день воздух прогрелся до отметки +25,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 31 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1908 году.
Тогда столбики термометров в Молдове показали -4,5 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 29,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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