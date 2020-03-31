Погодные рекорды Молдовы 31 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Самый теплый день 31 марта на территории Молдовы наблюдался 73 года лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1947 году в этот день воздух прогрелся до отметки +25,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 31 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1908 году.

Тогда столбики термометров в Молдове показали -4,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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