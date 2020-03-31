Самый точный прогноз погоды: заморозки, а потом потепление

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Во вторник, 31 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +4 до +9 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +3 градусов.
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Примерно такая же погода сохранится и в последующие два дня, когда будет действовать "желтый" код из-за заморозков. В ночные часы 1 и 2 апреля ожидается от -6 до -1 градуса. Днем в среду синоптики обещают +4, +9, а в четверг - от +8 до +13. Затем в течение четырех дней будет +10, +15 градусов по Цельсию.
Вместе с тем в Молдове до конца месяца продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики продолжает регистрироваться низкая водность.
Праздники и народные приметы
Также раньше говорили, что 31 марта Домовой ночью просыпается и начинает безобразничать.
В старину говорили, что если орешник к этому дню уже покрылся сережками, то земля больше не замерзнет. Если уже появились комары, то стоит ожидать теплых и ясных дней.
А еще раньше верили - если человек родился 31 марта, то в первую половину жизни он будет очень счастливым.
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