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Заморозки

Самый точный прогноз погоды: заморозки, а потом потепление

© Sputnik / Евгений Биятов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1064)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200331/29712904/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zamorozki-a-potom-poteplenie.html

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КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Во вторник, 31 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +4 до +9 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +3 градусов.

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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

Примерно такая же погода сохранится и в последующие два дня, когда будет действовать "желтый" код из-за заморозков. В ночные часы 1 и 2 апреля ожидается от -6 до -1 градуса. Днем в среду синоптики обещают +4, +9, а в четверг - от +8 до +13. Затем в течение четырех дней будет +10, +15 градусов по Цельсию.

Вместе с тем в Молдове до конца месяца продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики продолжает регистрироваться низкая водность.

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В православной церкви 31 марта почитают память святых Кирилла, Евкарпа, Трофима. А еще в старину именно в этот день крестьяне поклонялись Иоанну и просили побольше дождей для роста семян и появления всходов.

Также раньше говорили, что 31 марта Домовой ночью просыпается и начинает безобразничать.

В старину говорили, что если орешник к этому дню уже покрылся сережками, то земля больше не замерзнет. Если уже появились комары, то стоит ожидать теплых и ясных дней. 

А еще раньше верили - если человек родился 31 марта, то в первую половину жизни он будет очень счастливым.

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Тема:
Погода в Молдове (1064)

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