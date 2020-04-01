Самый точный прогноз погоды: скоро в Молдову возвращается весна

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. В среду, 1 апреля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 до +11 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -5 до -2 градусов.

Ветер — северо-восточный, умеренный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное. © AP Photo / Hasan Jamali Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

Примерно такая же погода сохранится и завтра, когда будет действовать "желтый" код из-за заморозков. В ночные часы ожидается от -5 до -1 градуса.

Однако днем в четверг, 2 апреля, синоптики обещают уже +11, +14, а в пятницу днем - от +13 до +16. Затем в течение четырех дней будет +13, +16 градусов по Цельсию и без осадков.

Вместе с тем в Молдове до 10 апреля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики продолжает регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы

В этот день почитают память двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в III веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином.

Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.

"Грязной" Дарью (Дарию) называют за то, что к этому дню уже активно тают снега. Вешние воды заливают поля, дворы, дороги — и везде становится, мягко говоря, не очень чисто. Появляется грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: "Дарья проруби обгадила".

Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому плохого человека в этот день определяли легко — по испачканной одежде.

Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге.

Как ни странно, именно на "Грязную Дарью" было принято белить холсты. Ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее. А от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: "Стели кросна (длинные тонкие холстины) по заморозкам".

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его, злого после долгого сна, нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением.

Особо смелые пытались домового обмануть — для этого говорили друг другу неправду. И вообще было принято разыгрывать друг друга. По этому поводу существовали разные присказки. У девушек была особая примета: если разыграть как можно больше народа в этот день, то жених тебя не обманет.

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