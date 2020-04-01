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Самый точный прогноз погоды: скоро в Молдову возвращается весна

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1065)
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https://ru.sputnik.md/pogoda/20200401/29725878/ostalos-poterpet-nemnogo-skoro-v-moldovu-vozvraschaetsya-vesna.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. В среду, 1 апреля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 до +11 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -5 до -2 градусов.

Ветер — северо-восточный, умеренный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.
Рассвет.
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Примерно такая же погода сохранится и завтра, когда будет действовать "желтый" код из-за заморозков. В ночные часы ожидается от -5 до -1 градуса.

Однако днем в четверг, 2 апреля, синоптики обещают уже +11, +14, а в пятницу днем - от +13 до +16. Затем в течение четырех дней будет +13, +16 градусов по Цельсию и без осадков.

Вместе с тем в Молдове до 10 апреля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики продолжает регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы

В этот день почитают память двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в III веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином.

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Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.

"Грязной" Дарью (Дарию) называют за то, что к этому дню уже активно тают снега. Вешние воды заливают поля, дворы, дороги — и везде становится, мягко говоря, не очень чисто. Появляется грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: "Дарья проруби обгадила".

Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому плохого человека в этот день определяли легко — по испачканной одежде.

Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге.

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Как ни странно, именно на "Грязную Дарью" было принято белить холсты. Ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее. А от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: "Стели кросна (длинные тонкие холстины) по заморозкам".

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его, злого после долгого сна, нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением.

Особо смелые пытались домового обмануть — для этого говорили друг другу неправду. И вообще было принято разыгрывать друг друга. По этому поводу существовали разные присказки. У девушек была особая примета: если разыграть как можно больше народа в этот день, то жених тебя не обманет.

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Тема:
Погода в Молдове (1065)

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Теги:
погода, весна, прогноз, Молдова


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