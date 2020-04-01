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Синоптики обновили "желтый код" в связи с заморозками: к чему готовиться

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1067)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200401/29736930/sinoptiki-obnovili-zheltyy-kod-v-svyazi-s-zamorozkami-k-chemu-gotovitsya.html

В стране продолжают действовать сразу два предупреждения: одно - метеорологическое, а другое - гидрологическое.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Метеорологи обновили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории Молдовы.

"В ночные и утренние часы в период на 2 апреля на большей части территории на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки с интенсивностью -3..- 8 градусов по Цельсию", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Ранее синоптики сообщали, что температура может опуститься до -1, -6.

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Вместе с тем на большей части Молдовы продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действительно до 10 апреля.

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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

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Тема:
Погода в Молдове (1067)

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