Синоптики обновили "желтый код" в связи с заморозками: к чему готовиться

В стране продолжают действовать сразу два предупреждения: одно - метеорологическое, а другое - гидрологическое.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Метеорологи обновили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории Молдовы.

"В ночные и утренние часы в период на 2 апреля на большей части территории на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки с интенсивностью -3..- 8 градусов по Цельсию", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Ранее синоптики сообщали, что температура может опуститься до -1, -6.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Вместе с тем на большей части Молдовы продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действительно до 10 апреля.

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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

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