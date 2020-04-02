Погодные рекорды Молдовы 2 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Самый холодный день 2 апреля на территории Молдовы наблюдался в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, самое холодное 2 апреля наступило в 1949 году. Тогда температура воздуха опустилась до отметки в –4,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1952 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +24,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 28,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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