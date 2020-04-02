Самый точный прогноз погоды: апрель-проказник

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. В четверг, 2 апреля, в Молдове ожидается переменная облачность. Утром будет прохладно, но уже ближе к полудню воздух прогреется до +14°C. Ночью температура воздуха опустится до -1...+2°C. Осадков не ожидается, ветeр слабый, 4-5 м/сек. Атмосферное давление - нормальное.
Затем в течение четырех дней будет +13, +16 градусов по Цельсию и без осадков.
В Молдове до 10 апреля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики продолжает регистрироваться низкая водность.
Праздники и народные приметы
- Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов
- Наст колюч – примета того, что год будет урожайным
- Если испить из колодца воды – можно от болезни излечиться
- Прилетели скворцы – пришла настоящая весна
- Много талой воды в апреле – много травы будет в мае
- Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной
- Трясогузка прилетела – примета того, что через 12 дней река "пойдет", начнется ледоход.
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