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Девушка, весна

Самый точный прогноз погоды: апрель-проказник

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200402/29738971/pogoda-moldova-vesna.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. В четверг, 2 апреля, в Молдове ожидается переменная облачность. Утром будет прохладно, но уже ближе к полудню воздух прогреется до +14°C. Ночью температура воздуха опустится до -1...+2°C. Осадков не ожидается, ветeр слабый, 4-5 м/сек. Атмосферное давление - нормальное. 

Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 2 апреля

Затем в течение четырех дней будет +13, +16 градусов по Цельсию и без осадков.

В Молдове до 10 апреля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики продолжает регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы

  • Дождь 2 апреля  – будет хороший урожай грибов
  • Наст колюч – примета того, что год будет урожайным
  • Если испить из колодца воды – можно от болезни излечиться
  • Прилетели скворцы – пришла настоящая весна
  • Много талой воды в апреле – много травы будет в мае
  • Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной
  • Трясогузка прилетела – примета того, что через 12 дней река "пойдет", начнется ледоход.

 

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