Обновленный "желтый код" в связи с заморозками: что обещают синоптики

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Метеорологи обновили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории Молдовы. Предупреждение будет действовать 3 и 4 апреля.
"В ночные и утренние часы сохранятся заморозки интенсивностью до -1..-6 градусов по Цельсию", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.
Вместе с тем на большей части Молдовы продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действительно до 10 апреля.
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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.
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