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Обновленный "желтый код" в связи с заморозками: что обещают синоптики

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1068)
14110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200402/29744059/obnovlennyy-zheltyy-kod-v-svyazi-s-zamorozkami-chto-obeschayut-sinoptiki.html

В стране продолжают действовать сразу два "желтых кода": один - метеорологический, а другой - гидрологический.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Метеорологи обновили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории Молдовы. Предупреждение будет действовать 3 и 4 апреля.

"В ночные и утренние часы сохранятся заморозки интенсивностью до -1..-6 градусов по Цельсию", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Пшеница.
© Sputnik / Irina Leahova
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Вместе с тем на большей части Молдовы продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действительно до 10 апреля.

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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отмечено в сообщении Госгидрометеорологической службы.

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Тема:
Погода в Молдове (1068)

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