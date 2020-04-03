Погодные рекорды Молдовы 3 апреля

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Самый холодный день 3 апреля на территории Молдовы наблюдался в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в этот день в 1910 году температура воздуха опустилась до отметки в –4,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +25,8 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 30,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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