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Подснежники и фиалки

Погодные рекорды Молдовы 3 апреля

© Sputnik / Асатур Есаянц
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1069)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200403/29747807/pogodnye-rekordy-moldovy-3-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Самый холодный день 3 апреля на территории Молдовы наблюдался в начале прошлого века.

Заморозки
© Sputnik / Евгений Биятов
Самый точный прогноз погоды: заморозки, а потом потепление

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1910 году температура воздуха опустилась до отметки в –4,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в  1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +25,8 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 30,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1069)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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