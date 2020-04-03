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Самый точный прогноз погоды: что "напоет" трясогузка

© Sputnik / Антон Денисов
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200403/29751168/pogoda-prognoz-2-aprel-2020.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. В пятницу, 3 апреля, в Молдове ожидается ясная погода. Утром воздух прогреется до +10°C. Но будет ощущаться прохлада. Осадков не ожидается, ветeр слабый, 2-4 м/сек. Днём воздух прогреется до +11...+14°C. Вечером температура воздуха опустится до +6...+14°C . Затем в течение трех дней будет +13, +16 градусов по Цельсию и без осадков.

Мороз
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Погодные рекорды Молдовы 3 апреля

В Молдове до 10 апреля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики продолжает регистрироваться низкая водность.

Праздники и народные приметы 3 апреля

В этот день появляются белые трясогузки.

Православные христиане вспоминают святого Кирилла, епископа Катанского. В народе святого называли Кирилл - дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях в прежние времена становилось затруднительно. Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. 

  • Если увидели в небе падающую звезду — ждите неудачи.
  • Если во дворе зацвела мать-и-мачеха, совсем скоро будет теплее, чем сегодня.
  • Появление комаров означает скорое потепление.
  • Если 3 апреля будет гроза — год будет урожайный.

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