Погодные рекорды Молдовы 4 апреля

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Самый холодным 4 апреля на территории Молдовы было во второй половине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в этот день в 1963 году воздух охладился до отметки в –5,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +25,1 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 41 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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