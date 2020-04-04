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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 4 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1070)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200404/29761471/pogodnye-rekordy-moldovy-4-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Самый холодным 4 апреля на территории Молдовы было во второй половине прошлого века.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1963 году воздух охладился до отметки в –5,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +25,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 41 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1070)

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