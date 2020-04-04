Прогноз погоды в Молдове на выходные

В эти карантинные выходные в Молдове будет облачно, но тепло, температура днем будет подниматься до отметки +17 градусов.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 апреля, в Молдове ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу без осадков, температура воздуха днем будет +14...+17°С. Ночью столбики термометров покажут +6°С.

Атмосферное давление повышенное. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура воздуха в воскресенье, 5 апреля, днем от +14°С , ночью от +6°С до +8°С.

В последующие сутки характер погоды существенно не изменится.

Праздники и приметы 4 апреля.

В этот день православные верующие чтут память священномученика Василия Анкирского, жившего в IV веке.

В народе день памяти Василия получил множество названий. Все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Если кто-то собирался строить новый дом, хлев или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили, поскольку считалось, что дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

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