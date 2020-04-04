В Молдове сразу два "желтых кода": о чем предупреждают синоптики

Молдавские синоптики объявили два "желтых кода". Один связан с метеорологическими условиями, а другой с гидрологическими.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Молдавские метеорологи обновили "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками на всей территории Молдовы. Новое предупреждение будет действовать до 6 апреля.

"В ночные и утренние часы сохранятся заморозки на поверхности почвы интенсивностью до -1..-4°С и местами в воздухе -1..-2° градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Государственной гидрометеослужбы.

Как отметили в службе, этот "желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Также на большей территории Молдовы продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действительно до 10 апреля.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - сказано в сообщении синоптиков.

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На выходных, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу без осадков, температура воздуха днем будет +14...+17°С. Ночью столбики термометров покажут +6°С.

Атмосферное давление повышенное. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура воздуха в воскресенье, 5 апреля, днем от +14°С , ночью от +6°С до +8°С.

В последующие сутки характер погоды существенно не изменится.

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