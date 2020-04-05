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Кошка

Погода в Молдове на воскресенье: от тепла до заморозков

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200405/29770844/pogoda-moldova-5apr.html

По прогнозам синоптиков, гостей и жителей молдавской столицы в воскресенье ожидает переменчивая погода: днем "плюс", ночью "мину"с.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnk. Преимущественно облачная погода ожидается в Молдове в воскресенье, 6 апреля. Но если днем будет теплая весенняя температура, то ночью  (вплоть до понедельника) вернется "поздняя осень".

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 5 апреля

Как сообщает  Госгидрометеослужба, в ночные и утренние часы сохранятся заморозки на поверхности почвы интенсивностью до -1..-4°С и местами в воздухе -1..-2° градусов по Цельсию". В связи с этим в стране объявлен "желтый уровень" метеоопасности.

Иная ситуация будет днем. В Кишиневе воздух прогреется до +15°С, на юге - на 1-2°С выше.Синоптики прогнозирует повышение температуры в течение недели. Температурный максимум 10 апреля будет на уровне +23°С.

Солнце в Кишиневе взойдет в 06:34 по местному времени, закат - в 19:39. 

Праздники и приметы 5 апреля:

В этот день верующие православные чтут память преподобномученика Никона Сицилийского, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Продолжается Великий пост.

Именины у Сергея, Макара, Ильи, Георгия, Алексея, Василия, а также у Анастасии, Варвары, Пелагеи и Лидии.

  • Ночью видно ясное небо со звездами — жди утром заморозков.
  • Кошка чихает или кашляет, то в ближайшее время пойдет дождь.
  • На реке волна бьет навстречу текущей волне — жди дождя.
  • Воды в реке не прибавляется весной — жди жаркое лето.
  • Солнце в кругах — урожайный год будет.
  • Жарко днем, а ночью холодно — жди хорошую погоду.
  • Белки выходят из своих гнезд, когда чувствуют тепло.
  • Дворовые птицы выщипываются — жди ненастья.


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