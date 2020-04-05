Погода в Молдове на воскресенье: от тепла до заморозков

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnk. Преимущественно облачная погода ожидается в Молдове в воскресенье, 6 апреля. Но если днем будет теплая весенняя температура, то ночью (вплоть до понедельника) вернется "поздняя осень".
Как сообщает Госгидрометеослужба, в ночные и утренние часы сохранятся заморозки на поверхности почвы интенсивностью до -1..-4°С и местами в воздухе -1..-2° градусов по Цельсию". В связи с этим в стране объявлен "желтый уровень" метеоопасности.
Иная ситуация будет днем. В Кишиневе воздух прогреется до +15°С, на юге - на 1-2°С выше.Синоптики прогнозирует повышение температуры в течение недели. Температурный максимум 10 апреля будет на уровне +23°С.
Солнце в Кишиневе взойдет в 06:34 по местному времени, закат - в 19:39.
Праздники и приметы 5 апреля:
В этот день верующие православные чтут память преподобномученика Никона Сицилийского, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Продолжается Великий пост.
Именины у Сергея, Макара, Ильи, Георгия, Алексея, Василия, а также у Анастасии, Варвары, Пелагеи и Лидии.
- Ночью видно ясное небо со звездами — жди утром заморозков.
- Кошка чихает или кашляет, то в ближайшее время пойдет дождь.
- На реке волна бьет навстречу текущей волне — жди дождя.
- Воды в реке не прибавляется весной — жди жаркое лето.
- Солнце в кругах — урожайный год будет.
- Жарко днем, а ночью холодно — жди хорошую погоду.
- Белки выходят из своих гнезд, когда чувствуют тепло.
- Дворовые птицы выщипываются — жди ненастья.