Погода в Молдове на воскресенье: от тепла до заморозков

По прогнозам синоптиков, гостей и жителей молдавской столицы в воскресенье ожидает переменчивая погода: днем "плюс", ночью "мину"с.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnk. Преимущественно облачная погода ожидается в Молдове в воскресенье, 6 апреля. Но если днем будет теплая весенняя температура, то ночью (вплоть до понедельника) вернется "поздняя осень".

Как сообщает Госгидрометеослужба, в ночные и утренние часы сохранятся заморозки на поверхности почвы интенсивностью до -1..-4°С и местами в воздухе -1..-2° градусов по Цельсию". В связи с этим в стране объявлен "желтый уровень" метеоопасности.

Иная ситуация будет днем. В Кишиневе воздух прогреется до +15°С, на юге - на 1-2°С выше.Синоптики прогнозирует повышение температуры в течение недели. Температурный максимум 10 апреля будет на уровне +23°С.

Солнце в Кишиневе взойдет в 06:34 по местному времени, закат - в 19:39.

Праздники и приметы 5 апреля:

В этот день верующие православные чтут память преподобномученика Никона Сицилийского, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Продолжается Великий пост.

Именины у Сергея, Макара, Ильи, Георгия, Алексея, Василия, а также у Анастасии, Варвары, Пелагеи и Лидии.