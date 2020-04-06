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Самый точный прогнозы погоды: какие сюрпризы преподнесет апрель

© Sputnik / Cezar Salagor
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Тема:
Погода в Молдове (1072)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200406/29776557/samyy-tochnyy-prognozy-pogody-kakie-syurprizy-prepodneset-aprel.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В понедельник, 6 апреля, молдавские синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +16 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -4 до +1 градуса.

Растения, покрытые инеем
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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

В последующие сутки будет еще теплее. Во вторник, 7 апреля, ожидается от +14 до +17. В среду, 8 апреля, прогнозируется +16, +19. Под занавес рабочей пятидневки синоптики обещают все +19, +22.

В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

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Православная церковь 6 апреля почитает память святителя Артемия, епископа Солунского, который жил и проповедовал на заре христианства – в 1-2 веках.

Ярмарка мёда
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Вечером этого дня начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, люди старались переделать все неотложные дела.

В ночь на Благовещение нужно вывесить мокрое полотенце. Считалось, если оно высохнет до утра, то будет богатый урожай, а если останется мокрым, то летом будет неурожай.

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Тема:
Погода в Молдове (1072)

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