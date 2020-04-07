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Весна

Самый точный прогнозы погоды: приходит настоящее тепло

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1072)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200407/29788922/samyy-tochnyy-prognozy-pogody-prikhodit-nastoyaschee-teplo.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -4 до +1 градуса.

Растения, покрытые инеем
© Sputnik / Osmatesco
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

В последующие дни погода станет еще лучше. В среду, 8 апреля, ожидается от +15 до +20. В четверг воздух в дневные часы прогреется до +18, +23, а в пятницу синоптики обещают все +19, +24 градуса. В выходные будет лишь чуть прохладнее - в субботу от +15 до +20, а в воскресенье - от +18 до +23 градусов. Так же начнется и следующая неделя.

В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками (до 7 апреля), а второй - гидрологический из-за низкой водности (до 17 апреля).

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Ярмарка мёда
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Один из главных христианских праздников, Благовещение, отмечают в этом году 7 апреля.

Считалось, что работать на Благовещение нельзя. Говорили: "В это день птица гнездо не вьет, а девица косу не плетет".

Раньше была распространена традиция в Благовещение прыгать через костры, чтобы снять с себя порчу и сглаз. А еще в этот день выпускали птиц из неволи.

Предки верили, если 7 апреля началась гроза, то будет теплое лето и хороший урожай орехов. Если же в этот день сыро, то стоит ждать летом много грибов. Солнечное и безоблачное небо – примета к тому, что летом будут грозы.

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Тема:
Погода в Молдове (1072)

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