Погодные рекорды 8 апреля

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Наиболее холодным воздух 8 апреля на территории Молдовы был в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1896 году в этот день среднее дневное значение составило -3,9 градуса.
А температурный максимум 8 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +27,4 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 31,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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