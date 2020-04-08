Погодные рекорды 8 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Наиболее холодным воздух 8 апреля на территории Молдовы был в конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1896 году в этот день среднее дневное значение составило -3,9 градуса.

А температурный максимум 8 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +27,4 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 31,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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