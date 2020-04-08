01:11 08 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.57
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.69
Поиск
Весна

Погодные рекорды 8 апреля

© Sputnik / Юрий Кавер
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1074)
67 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200408/29803631/pogoda-rekord-8-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Наиболее холодным воздух 8 апреля на территории Молдовы был в конце XIX века.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1896 году в этот день среднее дневное значение составило -3,9 градуса.

А температурный максимум 8 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +27,4 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 31,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (1074)

По теме

Сразу два "желтых кода": о чем предупреждают метеорологи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
Дональд Трамп подписал указ о праве США на добычу ресурсов на Луне.
Дональд Трамп подписал указ о праве США на добычу ресурсов на Луне
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться