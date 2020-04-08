Самый точный прогнозы погоды: день перед температурным рекордом

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В среду в Молдове ожидается теплая, ясная погода. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от 4 до 6 градусов.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
В четверг воздух в дневные часы прогреется до +18, +23, а в пятницу синоптики обещают все +19, +24 градуса. И это будет рекордная температура с начала нынешней весны.
В выходные будет лишь чуть прохладнее - в субботу от +15 до +20, а в воскресенье - от +18 до +23 градусов. Так же начнется и следующая неделя.
Из-за низкой водности в Молдове продолжает действовать гидрологический"желтый код", он продлится до 17 апреля.
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Праздники и народные приметы
По народному календарю, 8 апреля - Гавриил-благовест, день Архангела Гавриила, Архангел Гавриил, Гавриил, Васильев день, Василий.
Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия.
В этот день принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.
Не рекомендуется в день Василия и Гавриила ходить в той же одежде, что и вчера – может лихорадка пристать. Если нет возможности поменять полностью гардероб, то нужно надеть хотя бы свежее нижнее белье. Нельзя выбрасывать остатки еды – их нужно раздать животным. Если нарушить запрет, после придется жить впроголодь.
Девушкам 8 апреля нельзя ходить с распущенными волосами, иначе будущий супруг по роду деятельности вынужден будет часто уезжать из дома. Чтобы любимый всегда был рядом, лучше сегодня заплести косы.
Что нельзя делать 8 апреля:
- Начинать новые дела и заводить знакомства;
- Перетруждаться;
- Находиться в местах большого скопления людей;
- Планировать важные дела;
- Проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;
- Одалживать деньги;
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