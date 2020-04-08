Самый точный прогнозы погоды: день перед температурным рекордом

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В среду в Молдове ожидается теплая, ясная погода. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от 4 до 6 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

В четверг воздух в дневные часы прогреется до +18, +23, а в пятницу синоптики обещают все +19, +24 градуса. И это будет рекордная температура с начала нынешней весны.

В выходные будет лишь чуть прохладнее - в субботу от +15 до +20, а в воскресенье - от +18 до +23 градусов. Так же начнется и следующая неделя.

Из-за низкой водности в Молдове продолжает действовать гидрологический"желтый код", он продлится до 17 апреля.

Зимняя засуха: каковы последствия, и что в планах у властей>>>

Праздники и народные приметы

По народному календарю, 8 апреля - Гавриил-благовест, день Архангела Гавриила, Архангел Гавриил, Гавриил, Васильев день, Василий.

Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия.

В этот день принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.

Не рекомендуется в день Василия и Гавриила ходить в той же одежде, что и вчера – может лихорадка пристать. Если нет возможности поменять полностью гардероб, то нужно надеть хотя бы свежее нижнее белье. Нельзя выбрасывать остатки еды – их нужно раздать животным. Если нарушить запрет, после придется жить впроголодь.

Девушкам 8 апреля нельзя ходить с распущенными волосами, иначе будущий супруг по роду деятельности вынужден будет часто уезжать из дома. Чтобы любимый всегда был рядом, лучше сегодня заплести косы.

Что нельзя делать 8 апреля:

Начинать новые дела и заводить знакомства;

Перетруждаться;

Находиться в местах большого скопления людей;

Планировать важные дела;

Проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;

Одалживать деньги;

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK