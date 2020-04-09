Самый точный прогноз погоды: на смену теплу придет похолодание

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КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В четверг, 9 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +19 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +5 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

В последующие сутки будет немного прохладнее. В пятницу, 10 апреля, ожидается в среднем от +15 до +18. Такая же погода сохранится и на выходные. Осадков не предвидится. Начало следующей недели выдастся теплым - в понедельник, 13 апреля, метеорологи прогнозируют +17, +20. А затем похолодает - 14 апреля средний максимум составит уже +8, +11.

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В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

В этот день почитается память женщины, которая жила в Салониках в 3-4 веках. Святую Матрону считали покровительницей хозяек. Поэтому женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе.

Люди верили, что в этот день нельзя ссориться, так как потом не удастся помириться.

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