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Весна

Самый точный прогноз погоды: на смену теплу придет похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1076)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200409/29818133/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-na-smenu-teplu-pridet-pokholodanie.html

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КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В четверг, 9 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +19 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +5 градусов.

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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

В последующие сутки будет немного прохладнее. В пятницу, 10 апреля, ожидается в среднем от +15 до +18. Такая же погода сохранится и на выходные. Осадков не предвидится. Начало следующей недели выдастся теплым - в понедельник, 13 апреля, метеорологи прогнозируют +17, +20. А затем похолодает - 14 апреля средний максимум составит уже +8, +11.

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В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

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В этот день почитается память женщины, которая жила в Салониках в 3-4 веках. Святую Матрону считали покровительницей хозяек. Поэтому женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе.

Люди верили, что в этот день нельзя ссориться, так как потом не удастся помириться.

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Тема:
Погода в Молдове (1076)

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