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Самый точный прогноз погоды: ночью еще может быть минусовая температура

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1077)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200410/29830021/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochyu-esche-mozhet-byt-minusovaya-temperatura.html

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КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +16 до +21 градуса по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9 градусов.

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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Затем в течение четырех суток будет примерно такая же погода. В выходные ночью столбики термометров покажут от +1 до +6, а днем - от +14 до +19. Осадков не предвидится. Начало следующей недели выдастся теплым - в понедельник, 13 апреля, метеорологи прогнозируют +17, +22. А вот во вторник резко похолодает - сразу на 10 градусов. Ожидается дождь и температура около +7, +12 градусов. А в середине будущей недели ночью вновь ожидаются заморозки - до -2 градусов.

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В старину 10 апреля называли Днем Иллариона.

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Считалось, что 10 апреля обязательно нужно почистить пруд, предварительно перекрестившись, чтобы водяной в омут не утянул. Также в этот день около пруда ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться.

Славяне верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай. Дом в это время наполнялся ароматом, который также считали целебным. 10 апреля также рвали мать-и-мачеху, готовили на ее основе различные снадобья.

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Тема:
Погода в Молдове (1077)

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