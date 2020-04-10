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Новый "желтый код" и сюрпризы погоды: что ждет жителей Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Погода в Молдове (1079)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200410/29835927/novyy-zheltyy-kod-i-syurprizy-pogody-chto-zhdet-zhiteley-moldova.html

Предупреждение, объявленное Государственной гидрометеорологической службой, будет действовать в течение пятницы.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Молдавские метеорологи объявили "желтый код" метеорологической опасности в связи с усилением ветра на всей территории республики.

"Во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Растения, покрытые инеем
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Предупреждение будет действовать в течение пятницы, 10 апреля, - с 12.00 до 18.00.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение продлено до 17 апреля.

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Тема:
Погода в Молдове (1079)

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