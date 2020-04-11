Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать на выходные

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КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В субботу, 11 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +15 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +4 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В воскресенье, 12 апреля, средний дневной максимум не изменится. В понедельник, 13 апреля, будет теплее - от +20 до +23. А затем резко похолодает - 14 апреля средний максимум составит уже +10, +13. Синоптики обещают в этот день слабые кратковременные дожди.

В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

Православные христиане отмечают Лазареву субботу — это суббота перед Вербным воскресеньем. В этот день вспоминают чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Люди верили, если в этот день по небу перистые облака плывут с Запада, не изменяя своей формы, а горизонт хорошо виден, то скоро наступит ненастная погода. А если облака "бегут" в одну сторону, то в ближайшее время придет жара.

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