Погодные рекорды Молдовы 11 апреля

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Наиболее холодный воздух 11 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1955 году в этот день среднее дневное значение составило -1,9 градуса.
А температурный максимум 11 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1959 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +26,5 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 28,4 градуса. Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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