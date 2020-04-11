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Погодные рекорды Молдовы 11 апреля

© Sputnik / Eleonora Lisnic
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1081)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200411/29844501/pogodnye-rekordy-moldovy-11-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Наиболее холодный воздух 11 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в середине прошлого века.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1955 году в этот день среднее дневное значение составило -1,9 градуса.

А температурный максимум 11 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1959 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +26,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 28,4 градуса. Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1081)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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