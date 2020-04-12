Самый точный прогноз погоды: чего ждать на следующей неделе

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В воскресенье, 12 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +6 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В понедельник потеплеет - до +19 до +24 градусов. А вот затем резко похолодает - во вторник, 14 апреля, средний дневной максимум составит всего +9, +14. Синоптики обещают в этот день слабые дожди по всей стране. Аналогичная температура воздуха ожидается и в среду. Затем потеплеет примерно на 3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели.

В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 12 апреля отмечают день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год.

В старину говорили, что 12 апреля домовой куражится до первых петухов. Поэтому люди не выходили никуда без особой надобности и ожидали рассвета. В остальные же дни домового не боялись и, напротив, считали его членом семьи, поскольку домовой всегда помогал добрым людям, а вот, лентяев не любил.

Раньше верили - если птицы 12 апреля сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов, то надо ждать прохладного лета. Много дождей в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов.

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