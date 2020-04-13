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Новая неделя самоизоляции в Молдове начинается с летней температуры

© CC0 / Pixabay / congerdesign
Погода
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30310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200413/29859346/pogoda-karantin-teplo.html

Ежедневно читайте на Sputnik самый точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +22 градусов по Цельсию.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 13 апреля

В ночные часы ожидается температура до +5 градусов по Цельсию.

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Атмосферное давление – нормальное. Скорость ветра составит 6,5 метра в секунду.

В последующие дни — 14 и 15 апреля — ожидается погода без осадков. 

Праздники и народные приметы

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — крестьянка, у которой в этот день был день рождения, собирала все угольки в доме, несла их в поле, разводила огонь и сжигала прошлогоднюю траву. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

  • Если у клена и березы выделялся сок — значит, потеплеет.
  • Если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали — значит, холода еще продержатся.
  • Перелетные птицы стаями слетаются — весна будет дружной.
  • Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь.
  • Если березовый сок невкусный — урожай хлеба будет хороший.
  • Если сегодня светло и солнечно — грядет теплое лето.
  • Если с утра был дождик — лето обещало быть мокрым.

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