Новая неделя самоизоляции в Молдове начинается с летней температуры

Ежедневно читайте на Sputnik самый точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +22 градусов по Цельсию.

В ночные часы ожидается температура до +5 градусов по Цельсию.

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Атмосферное давление – нормальное. Скорость ветра составит 6,5 метра в секунду.

В последующие дни — 14 и 15 апреля — ожидается погода без осадков.

Праздники и народные приметы

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — крестьянка, у которой в этот день был день рождения, собирала все угольки в доме, несла их в поле, разводила огонь и сжигала прошлогоднюю траву. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Если у клена и березы выделялся сок — значит, потеплеет.

Если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали — значит, холода еще продержатся.

Перелетные птицы стаями слетаются — весна будет дружной.

Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь.

Если березовый сок невкусный — урожай хлеба будет хороший.

Если сегодня светло и солнечно — грядет теплое лето.

Если с утра был дождик — лето обещало быть мокрым.

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