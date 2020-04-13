В Молдове сразу два "желтых кода": о чем предупреждают синоптики

Молдавские синоптики объявили два "желтых кода". Один связан с метеорологическими условиями, а другой с гидрологическими.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Молдавские метеорологи обновили "желтый уровень" метеоопасности в связи с сильным ветром на всей территории Молдовы. Новое предупреждение будет действовать до 19 вечера.

"В указанный период ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Государственной гидрометеослужбы.

Как отметили в службе, "желтый уровень" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Также на большей территории Молдовы продолжает действовать "желтый уровень" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действительно до 17 апреля.

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"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - сказано в сообщении синоптиков.

По прогнозам синоптиков, в начале недели на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков.

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