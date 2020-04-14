Самый точный прогноз погоды: чего ждать во вторник

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КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Во вторник, 14 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается кратковременный дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут до +7 градусов.

Аналогичная температура воздуха ожидается и в среду. Затем потеплеет примерно на 3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели.

В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В Страстной вторник Церковь вспоминает притчи рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. Все попытки фарисеев, присутствующих в храме, обличить Иисуса в клевете, были тщетными.

В народе в Страстной вторник принято перебирать одежду в шкафу, прятать зимнюю, стирать, гладить, чинить, выбрасывать ненужное.

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