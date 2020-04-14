09:43 14 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Весна

Самый точный прогноз погоды: чего ждать во вторник

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
446 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200414/29859281/pogoda-temperatura-vozduh.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Во вторник, 14 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается кратковременный дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут до +7 градусов.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 14 апреля

Аналогичная температура воздуха ожидается и в среду. Затем потеплеет примерно на 3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели.

В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В Страстной вторник Церковь вспоминает притчи рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. Все попытки фарисеев, присутствующих в храме, обличить Иисуса в клевете, были тщетными.

В народе в Страстной вторник принято перебирать одежду в шкафу, прятать зимнюю, стирать, гладить, чинить, выбрасывать ненужное.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Российские военные продезинфицировали госпиталь в Сербии
Российские военные продезинфицировали госпиталь в сербском городе Ниш
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться