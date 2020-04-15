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Погодные рекорды Молдовы 15 апреля

© Sputnik / Eleonora Lisnic
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1084)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200415/29885087/pogodnye-rekordy-moldovy-15-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 15 апреля на территории Молдовы зарегистрировали во второй половине прошлого века.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26,0 градуса.

А температурный минимум 15 апреля на территории Молдовы зафиксирован дважды - 1893 и 1935 годах. Тогда столбики термометров в Молдове показали -2,0 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 28 градусов по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1084)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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