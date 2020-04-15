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Весна

Самый точный прогноз погоды: грядет потепление, но как надолго

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1084)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200415/29885275/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-gryadet-poteplenie-no-kak-nadolgo.html

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КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В среду молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +10 до +15 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -5 до +1 градуса. В южных районах возможен снег с дождем.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие два дня будет теплеть. В четверг, 16 апреля, ожидается до +15, +20 градусов, а в пятницу - уже +20, +25. Правда, затем снова немного похолодает. В субботу будет +15, +20 градусов по Цельсию, а затем в течение нескольких дней - от +13 до +18.

В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

Обычно к дню святого Тита (Ледолома) заканчивались все зерновые запасы. Славяне начинали есть только хлеб с квасом. Проверяли 15 апреля семена и посевные зерна, чистили засеки.

В старину в этот день было принято гонять ворон, чтобы они не подлетали близко к избам. Считали, что если ворона будет каркать над домом, это спровоцирует недостаток продовольствия и бедный урожай.

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Тема:
Погода в Молдове (1084)

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