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Фонтан в сквере Кафедрального собора

Прогноз погоды - в Молдове будет по-летнему жарко, но недолго

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1086)
47010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200416/29896713/prognoz-pogody-v-moldove-budet-po-letnemu-zharko-no-nedolgo.html

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КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В четверг молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +18 до +21 градус по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от 0 до +3 градуса. Осадков на территории страны не ожидается. 

Ветер — западный, слабый до умеренного. Его скорость составит от 3 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В пятницу станет еще теплее. Так, 17 апреля днем ожидается до +21, +25 градусов. Правда, затем снова немного похолодает. В субботу будет +15, +20 градусов по Цельсию, а затем в течение нескольких дней - от +13 до +18.
Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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В Молдове продолжают действовать два "желтых кода" - один метеорологический в связи с заморозками, а второй - гидрологический из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

Сегодня у православных христиан Великий Четверг. С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. 

В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

В этот день крестьяне традиционно очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки дома, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: "Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в доме водиться будет".

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы "не засорить глаза лежащему во гробе Христу". 

В этот день устраивалась большая стирка — перестирывали всю одежду, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор.

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.

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Тема:
Погода в Молдове (1086)

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Теги:
прогноз, Молдова, погода


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