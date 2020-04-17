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Весна

Погодные рекорды Молдовы 17 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1088)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200417/29911148/pogodnye-rekordy-moldovy-17-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Наиболее теплым 17 апреля на территории Молдовы было более полувека тому назад.

Сбор урожая черешни и вишни
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся до отметки +27,6 градуса.

А температурный минимум 17 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1971 году. Тогда термометры показали -1,8 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,4 градуса по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1088)

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Теги:
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