Самый точный прогноз погоды: идет похолодание

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +20 до +25 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9 градусов.

Ветер — западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

А вот в последующие сутки станет холодать. В субботу, 18 апреля, ожидается до +13, +18 градусов, а в воскресенье - всего +12, +17. В понедельник и вторник температура воздуха будет сокращаться примерно на 1 градус. Так, с 21 апреля в течение нескольких дней воздух прогреется в среднем до +10, +15 градусов по Цельсию.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В народном календаре 17 апреля называли Днем Иосифа. Раньше считалось, что в этот день свой голос подает журавль и сверчок. Поскольку журавлей считали защитниками от зла, им часто молились о защите от сильных ветров и злых сил.

Наши предки полагали, если восход 17 апреля золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей. А если пошел дождь, то осадки будут регистрироваться всю весну.

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