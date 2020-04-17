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Весна в дендрарии

Самый точный прогноз погоды: идет похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1089)
805 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200417/29912921/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-idet-pokholodanie.html

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КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +20 до +25 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9 градусов.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер — западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

А вот в последующие сутки станет холодать. В субботу, 18 апреля, ожидается до +13, +18 градусов, а в воскресенье - всего +12, +17. В понедельник и вторник температура воздуха будет сокращаться примерно на 1 градус. Так, с 21 апреля в течение нескольких дней воздух прогреется в среднем до +10, +15 градусов по Цельсию. 

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В народном календаре 17 апреля называли Днем Иосифа. Раньше считалось, что в этот день свой голос подает журавль и сверчок. Поскольку журавлей считали защитниками от зла, им часто молились о защите от сильных ветров и злых сил.

Наши предки полагали, если восход 17 апреля золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей. А если пошел дождь, то осадки будут регистрироваться всю весну.

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Тема:
Погода в Молдове (1089)

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