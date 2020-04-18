Погодные рекорды Молдовы 18 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Наиболее теплым 18 апреля на территории Молдовы было всего четыре года тому назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2016 году в этот день воздух прогрелся до отметки +28,9 градуса.

А температурный минимум 18 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1895 году. Тогда термометры показали -1,6 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 30,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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