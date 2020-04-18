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Primăvara în Moldova

Погодные рекорды Молдовы 18 апреля

© Sputnik / Cezar Salagor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1090)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200418/29924824/pogodnye-rekordy-moldovy-18-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Наиболее теплым 18 апреля на территории Молдовы было всего четыре года тому назад.

Фонтан в сквере Кафедрального собора
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прогноз погоды - в Молдове будет по-летнему жарко, но недолго

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2016 году в этот день воздух прогрелся до отметки +28,9 градуса.

А температурный минимум 18 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1895 году. Тогда термометры показали -1,6 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 30,5 градуса по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1090)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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