Самый точный прогноз погоды: будут ли Пасхальные праздники теплыми

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. В субботу молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность.
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9 градусов.
В последующие сутки несколько похолодает, в южных районах страны ожидается дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха упадет, и до конца следующей недели днем составит +10, +13 градусов по Цельсию.
В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.
Праздники и народные приметы
Православные отмечают канун Пасхи, Страстную субботу.
В этот день принято обращаться мыслью к телесному погребению Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь. Церковь напоминает о том, что Искупитель закончил свою земную жизнь, но за распятием следует Воскресение.
Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином. Однако не стоит забывать, что пост продолжается. А главная его суть не воздержание от пищи животного происхождения, а отречение от всего земного и молитва.
В Страстную субботу нельзя:
- Готовиться к празднику. Все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе;
- Печь пасхальные куличи;
- Веселиться и развлекаться;
- Ссориться и ругаться;
- Поминать умерших. Посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы.
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