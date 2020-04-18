Самый точный прогноз погоды: будут ли Пасхальные праздники теплыми

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КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. В субботу молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В последующие сутки несколько похолодает, в южных районах страны ожидается дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха упадет, и до конца следующей недели днем составит +10, +13 градусов по Цельсию.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

Православные отмечают канун Пасхи, Страстную субботу.

В этот день принято обращаться мыслью к телесному погребению Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь. Церковь напоминает о том, что Искупитель закончил свою земную жизнь, но за распятием следует Воскресение.

Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином. Однако не стоит забывать, что пост продолжается. А главная его суть не воздержание от пищи животного происхождения, а отречение от всего земного и молитва.

В Страстную субботу нельзя:

Готовиться к празднику. Все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе;

Печь пасхальные куличи;

Веселиться и развлекаться;

Ссориться и ругаться;

Поминать умерших. Посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы.

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