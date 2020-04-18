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Весна.

Самый точный прогноз погоды: будут ли Пасхальные праздники теплыми

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1092)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200418/29926964/samiy-tochniy-prognoz-pogody-vsyu-sleduyuschuyu-nedelyu-budet-prokhladno.html

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КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. В субботу молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9 градусов.

Лес
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В последующие сутки несколько похолодает, в южных районах страны ожидается дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха упадет, и до конца следующей недели днем составит +10, +13 градусов по Цельсию.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

Православные отмечают канун Пасхи, Страстную субботу.

Святые образы Божией Матери провезли над всей территорией Молдовы.
© Photo : Episcopia de Ungheni și Nisporeni
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В этот день принято обращаться мыслью к телесному погребению Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь. Церковь напоминает о том, что Искупитель закончил свою земную жизнь, но за распятием следует Воскресение.

Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином. Однако не стоит забывать, что пост продолжается. А главная его суть не воздержание от пищи животного происхождения, а отречение от всего земного и молитва.

В Страстную субботу нельзя:

  • Готовиться к празднику. Все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе;
  • Печь пасхальные куличи;
  • Веселиться и развлекаться;
  • Ссориться и ругаться;
  • Поминать умерших. Посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы.

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Тема:
Погода в Молдове (1092)

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