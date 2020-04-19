Самый точный прогноз погоды: в праздник Пасхи сохранится тепло

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +8 градусов.

Ветер восточный, слабый, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В центре и на юге Молдовы возможны осадки.

В понедельник и во вторник температура воздуха будет понижаться, и со вторника до конца следующей недели днем составит +10, +13 градусов по Цельсию.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

Сегодня православные христиане отмечают Пасху.

С этим праздником в старину было связано множество примет. К примеру, рожденные в этот день будут всегда удачливыми и здоровыми.

Хорошая примета набирать воду из колодца в пасхальную ночь. Люди верили, что она обладала магическими свойствами и могла очистить жилое помещение от всего дурного, если взбрызнуть ею в доме.

На Пасху нельзя ходить на кладбище и поминать усопших. Это праздник жизни и ее победы над смертью, он светлый и радостный, сегодня не место смерти и скорби. А потому церковь не рекомендует ходить в Пасху на кладбище.

В этот день люди начинают говорить друг другу "Христос Воскрес!", на что принято отвечать: "Воистину Воскрес!" и троекратно целоваться.

Благодатный огонь: уже на земле Молдовы >>>

И еще несколько народных примет на 19 апреля:

По этому дню, в который отмечалась память святых Евтихия и Еремы (Иеремии), судили об урожае хлеба. Хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: "Евтихий тихий — к урожаю" и "Ерема ветром колос бьет", или "Ерема ярится — сеять не годится".

К этому дню обычно зацветают яблони. В этот день нужно было уважить яблоню — поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova