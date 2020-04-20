Самый точный прогноз погоды: осадков не ожидается

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КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Будет несколько прохладнее, чем в воскресенье.

В последующие сутки осадков не ожидается, прогнозируется, что температура воздуха понизится еще.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +10 до +13 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +8 градусов.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акилины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. При императоре Максимине двух святых казнили. 20 апреля по народному календарю: Акулина, Акулинин день.

А еще 20 апреля - Пасхальный понедельник. Люди ходили друг к другу в гости - своеобразный ритуальный обход родственников: христосовались и обменивались писанками.

На Акулину примечали погоду: считалось, что крепкий мороз и солнце в этот день — к урожаю хлебов и гречихи. Если в этот день ночь была звездной, то, по приметам, надо было ждать хорошего урожая грибов и ягод.

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