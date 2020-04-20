В Молдове очередной "желтый код": ожидаются заморозки

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Молдавские метеорологи объявили новый "желтый код" в связи с заморозками по всей территории республики, кроме Юга страны. Предупреждение будет действовать до четверга, 23 апреля.
"В ночные и утренние часы 21-23 апреля ожидаются заморозки -1..-4 градусов, местами -1..-2 градусов по Цельсию", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.
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Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение продлено до 27 апреля.
На начало недели молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Будет несколько прохладнее, чем на выходных.
В ближайшие дни осадков не ожидается, прогнозируется, что температура воздуха понизится еще.
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