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Рассвет в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: ночью - "минус", а днем начнет теплеть

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1093)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200421/29955824/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochyu-minus-a-dnem-nachnet-teplet.html

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КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Во вторник молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +12 до +17 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +3 градусов.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки ежедневно будет теплеть в среднем на один градус по Цельсию. В среду ожидается до +13, +18 градусов, в четверг - от +14 до +19. Правда, в ночные часы будут заморозки - до -4 градусов.

В конце недели потепление продолжится. В пятницу метеорологи прогнозируют +15, +20 градусов, а в выходные - от +17 до +22 градусов. 

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности, а также предупреждение в связи с заморозками.

Праздники и народные приметы

В народе считали, что в этот день нужно особенно почитать воду и ее источники. Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку 21 апреля вода обладала целебными свойствами, позволяла лечить самые разные болезни.

Раньше также верили в несколько примет. Солнце в день Вадима Ключника – лето вскоре наступит. Если облачно и туманы, год будет неурожайным. Теплый вечер и спокойная ночь – будет жаркое и сухое лето. Туманное утро – жди непогоды в летние дни.

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Тема:
Погода в Молдове (1093)

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