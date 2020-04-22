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Весна

Погодные рекорды Молдовы 22 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1094)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200422/29967912/pogodnye-rekordy-moldovy-22-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Наиболее теплым 22 апреля на территории Молдовы было семьдесят лет тому назад.

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© REUTERS / Ueslei Marcelino
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +27,7 градуса. Такая же температура была зафиксирована и в 22 апреля 1964 года.

А минимальное значение 22 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1959 году. Тогда термометры показали -1,2 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 28,9 градуса по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1094)

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Теги:
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