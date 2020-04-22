Самый точный прогноз погоды: весеннее тепло и возможные осадки

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В среду молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +4 градусов.

Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки ежедневно будет теплеть в среднем на один градус по Цельсию. В четверг ожидается +14 до +19, в пятницу метеорологи прогнозируют +15, +20 градусов, а в субботу - от +17 до +22 градусов. В конце недели возможны дожди, но сильного похолодания они не принесут.

Кроме того, в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности, а также предупреждение в связи с заморозками.

Праздники и народные приметы

Раньше 22 апреля была распространена традиция ходить отмыкать родники (чистить их). Также было принято в этот день гадать на источниках о болезни близких людей. Так, по дороге к реке ни с кем нельзя было говорить. Если встречали знакомого, то его ни о чем не спрашивали и на вопросы не отвечали. У источника начинали молиться, оборачиваясь на все 4 стороны, загадывали на "живое" и "мертвое". Если в ключе вода была светлой, как стекло, значит, человек, о котором думаешь, проживет долго и болеть не будет.

В старину верили, если 22 апреля дует ветер и есть туман, то год будет урожайным. Также о хорошем урожае летом говорил дождь.

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