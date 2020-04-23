Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление и грозы

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. В четверг молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +1 до +6 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки погода практически не изменится. В пятницу метеорологи прогнозируют +15, +20 градусов, а в субботу - от +17 до +22 градусов. В конце недели возможны дожди, но сильного похолодания они не принесут. В воскресенье и понедельник будет +13, +18, затем станет теплее. 28 апреля специалисты прогнозируют +17, +22, а 29 апреля - от +20 до +25. Кроме того, в этот день в северных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Кроме того, в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В старину 23 апреля называли Днем Солнцезахода. В этот день люди выходили на улицу и внимательно смотрели на Восток. Если солнце окружено маревом, то эта примета сулит, что год будет урожайным, и наоборот.

Раньше верили, если 23 апреля кто-то идет навстречу с полным ведром, то ему следует уступить дорогу, чтобы не переходить путь своей удаче.

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