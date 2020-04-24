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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 24 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1098)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200424/29995324/pogodnye-rekordy-moldovy-24-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Наиболее теплым 24 апреля на территории Молдовы было пятьдесят лет тому назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1970 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26,7 градуса. 

А минимальное значение 24 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1954 году. Тогда термометры показали -1 градус.

Таким образом разница между предельными значениями составила 27,7 градуса по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1098)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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