Погодные рекорды Молдовы 24 апреля

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Наиболее теплым 24 апреля на территории Молдовы было пятьдесят лет тому назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1970 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26,7 градуса.
А минимальное значение 24 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1954 году. Тогда термометры показали -1 градус.
Таким образом разница между предельными значениями составила 27,7 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>